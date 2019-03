Verbund-Manager zu Klimawandel: "Stromversorgung ist sicher“

Selbst wenn es heuer also wieder über Wochen keinen Regen gibt: Ist unsere Stromversorgung dann sicher?

Ja. Die Versorgungssicherheit ist gegeben.

Und was heißt das dann für die Bilanz des Verbund, der ja mehrheitlich uns Staatsbürgern gehört.

Weniger Niederschlag – im letzten Jahr lagen wir sechs Prozentpunkte unter dem langjährigen Durchschnitt- zeigt sich auch in unserer Bilanz. Ein Prozent weniger an Wasserführung kostet uns unterm Strich aktuell im Ergebnis acht bis neun Millionen Euro.

Für die Wasserkraft sind auch die Gletscher wichtig. Hat man das Thema Gletscherschwund beim Verbund auf dem Radar?

Nicht so sehr was die Stromerzeugung betrifft. Das ist eher ein Thema für die Instandhaltung unserer Anlagen, weil es immer wieder erhebliche Mengen an Gesteinssedimenten in unsere Anlagen treibt.

Länder wie Frankreich und Tschechien setzen nach wie vor voll auf die Atomkraft. Brauchen wir die Atomenergie in Europa noch?

Atomkraft ist der falsche Weg. Sowohl aus Sicherheitsgründen wie aus wirtschaftlichen. Die Vollkosten eines AKW über die gesamte Laufzeit sind enorm teuer.

Ist der Verbund auf den totalen Stromausfall – also auf ein Blackout – vorbereitet?

Ja. Wir haben Kraftwerke, die in so einem Fall das Netz wieder anfahren können. Was Gesamt-Österreich angeht, braucht es sicher weitaus höhere Anstrengungen.