Stadtkapelle Oberwart: Eine Idee, elf Musiker – und 75 Jahre später

Mit einem Open-Air-Konzert am Bildungscampus hat die Stadtkapelle Oberwart den Auftakt zu ihrem 75-jährigen Bestandsjubiläum gefeiert. Zahlreiche Besucher kamen am vergangenen Wochenende, um der Kapelle und der Formation „The Weys’ Guys“ zuzuhören. Das Programm reichte von Pop-Klassikern wie „Let me entertain you“ bis zu groovigen Rhythmen. Der Bildungscampus wurde für einen Abend zur Konzertbühne unter freiem Himmel.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Stadtkapelle Oberwart Die Stadtkapelle Oberwart blickt auf 75 Jahre Vereinsgeschichte und zahlreiche musikalische Meilensteine zurück.

Für die Stadtkapelle ist das Jubiläum mehr als ein runder Geburtstag. Der Verein ist seit Jahrzehnten ein Fixpunkt im kulturellen Leben der Stadt. Ob bei Festakten, kirchlichen Feiern, Konzerten oder anderen Anlässen: Die Kapelle begleitet Oberwart seit Generationen musikalisch. Sie ist nicht nur ein Musikverein, sondern auch ein Stück Stadtgeschichte. Wie alles begann Diese Geschichte reicht weiter zurück als die offizielle Gründung. Erste Zeugnisse einer Blasmusik in Oberwart gibt es bereits aus dem Jahr 1883. Damals wurde unter Feuerwehrkommandant Friedrich Koczor gemeinsam mit der Feuerwehr auch eine Feuerwehrmusik gegründet. In den folgenden Jahrzehnten gab es immer wieder musikalische Formationen, darunter Tanzkapellen und Bläsergruppen. Nach dem Zweiten Weltkrieg begann der eigentliche Neuaufbau.

Nach dem Weltkrieg Ein erstes hörbares Lebenszeichen gab es 1948, als vier Musiker zu Weihnachten wieder zum Turmblasen antraten. In den folgenden Jahren entstand daraus Schritt für Schritt eine neue Bläsergruppe. Eine zentrale Rolle spielte dabei Johann Kappel. Der aus Rechnitz stammende Militärmusiker hatte seine Ausbildung unter anderem bei der Militärmusik erhalten und brachte damit das fachliche Rüstzeug mit, um junge Musiker anzuleiten.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © momentothek-oberwart.at Gründungskapellmeister Johann Kappel.

Nach seiner Übersiedlung nach Oberwart scharte Kappel mehrere Bläser um sich. 1951 wurde schließlich die Stadtkapelle Oberwart mit elf Musikern gegründet. Ihr erster offizieller Auftritt war erneut das Turmblasen zu Weihnachten – ein symbolischer Neubeginn für die Blasmusik in der Stadt. Kappel wurde Gründungskapellmeister und prägte die Kapelle in ihren Anfangsjahren entscheidend. 1954 trat die Stadtkapelle erstmals in kompletter Uniform auf, 1963 wurde sie als ordentlicher Verein angemeldet. Damit war aus der zunächst kleinen Bläsergruppe ein fester Bestandteil des Oberwarter Kulturlebens geworden.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Stadtkapelle Oberwart Obfrau Angelika Bayer-Miertl mit Kapellmeister und Stabführer Alexander Pongracz.

Kultur im Burgenland Aktuelle Nachrichten zum Thema. Stadtkapelle Oberwart: Eine Idee, elf Musiker – und 75 Jahre später Seit 75 Jahren begleitet die Stadtkapelle Oberwart das Leben der Stadt – bei Festakten, Konzerten, kirchlichen Feiern und großen Anlässen. Beim Bezirksmusiktreffen Mitte Juli wird weiter gefeiert. Weiterlesen Die Schlösserstraße wächst über die Grenze hinaus Neue Partner in Ungarn und ein Interreg-Projekt sollen die Zusammenarbeit zwischen Burgen, Schlössern und Städten stärken. Weiterlesen Schloss Tabor setzt auf Strauss, Austropop und Kulinarik Von der Operette auf hoher See bis zum Austropop-Abend unter freiem Himmel: Schloss Tabor baut seinen Kultursommer weiter aus. Weiterlesen Wie die Kulturzentren das Burgenland veränderten Vor 50 Jahren wurde in Mattersburg das erste Kulturzentrum eröffnet. Nun soll in Neusiedl am See ein weiterer Standort entstehen. In Güssing ist das umbenannte „Frank Hoffmann Kulturzentrum“ wieder in Betrieb. Weiterlesen Die Kultur kehrt nach Güssing zurück Das Kulturzentrum Güssing eröffnet am 9. Mai neu: Programm, Nutzung und Perspektiven im Überblick. Weiterlesen