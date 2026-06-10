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Kultur

Stadtkapelle Oberwart: Eine Idee, elf Musiker – und 75 Jahre später

Seit 75 Jahren begleitet die Stadtkapelle Oberwart das Leben der Stadt – bei Festakten, Konzerten, kirchlichen Feiern und großen Anlässen. Beim Bezirksmusiktreffen Mitte Juli wird weiter gefeiert.
Michael Pekovics
10.06.2026, 09:01

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Eine Gruppe junger Männer in Anzügen und Mützen steht mit Blasinstrumenten im Freien in Reihen aufgestellt.

Mit einem Open-Air-Konzert am Bildungscampus hat die Stadtkapelle Oberwart den Auftakt zu ihrem 75-jährigen Bestandsjubiläum gefeiert. Zahlreiche Besucher kamen am vergangenen Wochenende, um der Kapelle und der Formation „The Weys’ Guys“ zuzuhören. Das Programm reichte von Pop-Klassikern wie „Let me entertain you“ bis zu groovigen Rhythmen. Der Bildungscampus wurde für einen Abend zur Konzertbühne unter freiem Himmel.

Eine Blaskapelle mit Musikern in Tracht spielt auf einer Bühne vor schwarzem Hintergrund.

Die Stadtkapelle Oberwart blickt auf 75 Jahre Vereinsgeschichte und zahlreiche musikalische Meilensteine zurück.

Für die Stadtkapelle ist das Jubiläum mehr als ein runder Geburtstag. Der Verein ist seit Jahrzehnten ein Fixpunkt im kulturellen Leben der Stadt. Ob bei Festakten, kirchlichen Feiern, Konzerten oder anderen Anlässen: Die Kapelle begleitet Oberwart seit Generationen musikalisch. Sie ist nicht nur ein Musikverein, sondern auch ein Stück Stadtgeschichte.

Wie alles begann

Diese Geschichte reicht weiter zurück als die offizielle Gründung. Erste Zeugnisse einer Blasmusik in Oberwart gibt es bereits aus dem Jahr 1883. Damals wurde unter Feuerwehrkommandant Friedrich Koczor gemeinsam mit der Feuerwehr auch eine Feuerwehrmusik gegründet. In den folgenden Jahrzehnten gab es immer wieder musikalische Formationen, darunter Tanzkapellen und Bläsergruppen. Nach dem Zweiten Weltkrieg begann der eigentliche Neuaufbau.

Nach dem Weltkrieg

Ein erstes hörbares Lebenszeichen gab es 1948, als vier Musiker zu Weihnachten wieder zum Turmblasen antraten. In den folgenden Jahren entstand daraus Schritt für Schritt eine neue Bläsergruppe. Eine zentrale Rolle spielte dabei Johann Kappel. Der aus Rechnitz stammende Militärmusiker hatte seine Ausbildung unter anderem bei der Militärmusik erhalten und brachte damit das fachliche Rüstzeug mit, um junge Musiker anzuleiten.

Junger Mann in historischer Militäruniform mit hohem Kragen und ernster Miene vor neutralem Hintergrund.

Gründungskapellmeister Johann Kappel.

Nach seiner Übersiedlung nach Oberwart scharte Kappel mehrere Bläser um sich. 1951 wurde schließlich die Stadtkapelle Oberwart mit elf Musikern gegründet. Ihr erster offizieller Auftritt war erneut das Turmblasen zu Weihnachten – ein symbolischer Neubeginn für die Blasmusik in der Stadt. Kappel wurde Gründungskapellmeister und prägte die Kapelle in ihren Anfangsjahren entscheidend. 1954 trat die Stadtkapelle erstmals in kompletter Uniform auf, 1963 wurde sie als ordentlicher Verein angemeldet. Damit war aus der zunächst kleinen Bläsergruppe ein fester Bestandteil des Oberwarter Kulturlebens geworden.

Eine Frau und ein Mann in Tracht stehen auf einer Bühne vor einem Blasorchester, die Frau spricht ins Mikrofon.

Obfrau Angelika Bayer-Miertl mit Kapellmeister und Stabführer Alexander Pongracz. 

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Seither hat sich die Stadtkapelle stetig weiterentwickelt. Konzertreisen führten die Musiker etwa nach Italien, Deutschland, Liechtenstein, Frankreich, Kanada und in die USA. 1980 wurde das erste Martinikonzert gespielt, das später zu einem fixen Bestandteil des Oberwarter Kulturkalenders wurde. 1987 bekam der Verein ein eigenes Probelokal, später folgten Blasmusiktreffen, neue Trachten und moderne Konzertformate. Beim Jubiläums-Open-Air wurde auch die neue Vereinschronik präsentiert. Sie dokumentiert 75 Jahre Stadtkapelle und ist beim Verein sowie bei den Mitgliedern erhältlich.

So geht es weiter

Der nächste Höhepunkt des Festjahres folgt am 11. Juli: Dann lädt die Stadtkapelle zum Bezirksmusikertreffen auf das Messegelände Oberwart. Ab 16 Uhr werden Gastkapellen aus dem In- und Ausland erwartet, um 17 Uhr beginnt der Festakt. Danach folgen Gästekonzerte, ab 20 Uhr sorgt die Musikgruppe „EBB“ für den Ausklang.

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