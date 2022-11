St. Georgen: Genuss-Heuriger mit dem gewissen Etwas

Die Gastronomie begleitet Stefan Marsat beinahe schon sein ganzes Leben lang. Nach der Schule hat er das Handwerk von der Pike auf gelernt. Sein Wissen hat er in bekannten Häusern, darunter dem bekannten Café Landtmann in Wien oder dem Fünf-Sterne-Haus Bayrischer Hof in München zum Einsatz gebracht. Jetzt hat es Marsat in die Nähe der einstigen Heimatstadt seiner Urahnen, die in Sopron lag, verschlagen.

In St. Georgen, einem Ortsteil von Eisenstadt, hat er sich seinen Traum von der Selbstständigkeit erfüllt. Im Lokal „Genuss Heuriger Pachinger“, das er vom Namensgeber gepachtet hat, will Marsat seine Gäste verwöhnen und ihnen eine Auszeit vom Alltag bieten.