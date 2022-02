Gegner des Projektes finden sich auch unter den Bürgermeistern der Nachbargemeinden, etwa Christoph Wolf in Hornstein und Martin Radatz in Leithaprodersdorf (beide ÖVP). Radatz sagt in einer Stellungnahme: „Hier wird wertvolles Ackerland verbaut und der ursprünglichen Nutzung entzogen. Das Landschaftsbild wird massiv beeinträchtigt. Für Anlagen dieser Größenordnung ist unsere Region zu klein strukturiert, sie passen in weitläufigere Regionen, wo Siedlungsgebiete nicht so nahe beisammen liegen.“