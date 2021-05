Hornsteins Bürgermeister wehrt sich gegen Solarenergie-Park

Sowohl das Erreichen der Klimaziele, wie auch die Deckung des erhöhten Strombedarfs durch E-Mobilität werde ohne eine stärkere Nutzung der Sonnenergie kaum machbar sein, ist man bei der Energie Burgenland überzeugt. Wie Pressesprecher Jürgen Schwarz den KURIER wissen lässt, seien im Land in Summe 1.440 Hektar „zoniert“, sprich als potenzielle Standorte für Kraftwerke ins Auge gefasst worden. Wegen 120 Hektar, die in dieser Zonierung aufscheinen, herrscht jetzt in Hornstein Aufregung.

Bürgermeister Christoph Wolf (ÖVP) hat keine Freude damit, dass im Grünland zwischen seiner Heimatgemeinde und Wimpassing ein großer Fotovoltaik-Park gebaut werden könnte: „Diese Anlage soll auf wertvollem Ackerland entstehen, beeinträchtigt den Wildwechsel und verändert nachhaltig das Landschaftsbild in enormem Ausmaß“.