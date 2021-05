Burgenlands Landeshauptmann Doskozil setzt auf den Promi-Bonus

Größer als das Burgenland

Seit Beginn des Jahres ist Alfons Haider, Schauspieler, Sänger und Moderator von internationalem Format, Generalintendant für die Musiktheater-Festivals des Landes. Bei den Seefestspielen Mörbisch soll der 63-Jährige wohl an „Mister Wunderbar“ Harald Serafin anschließen, bis 2012 prägende Gestalt der Operetten- und Musicalbühne. Es gehe darum, „unsere Festivals noch besser ins nationale und internationale Scheinwerferlicht zu rücken“, lautet Doskozils Auftrag an Haider. Zumindest national steht bekanntlich auch Doskozil gerne im Rampenlicht.

Und in diese Kategorie gehört auch Tourismuschef Dietmar „Didi“ Tunkel, der als Organisator des „Summer Splash“ aus Maturareisen Events gemacht und Hunderttausende junge Österreicher auf Party-Urlaub geschickt hat.

Gruber scheint sein neuer Teilzeitjob (er bleibt Chef des Planetariums in Wien) jedenfalls ein Herzensanliegen zu sein, denn das bescheidene Salär als Forschungsbeauftragter kann ihn nicht gelockt haben. In den nächsten Monaten will er sehr viel im Burgenland unterwegs sein und im Herbst seine Empfehlungen an die Landesregierung richten. Ein Ziel wird sein, das Burgenland bei der Forschungsquote wenigstens näher an die anderen Bundesländer heranzubringen.

Und was die Politik betrifft: Doskozil hat zwar den Koalitionsvertrag 2015 entscheidend mitverhandelt und ist auch sonst kein Verächter der Blauen, aber jetzt ist Gruber ja als Forscher, nicht als Politiker-Fan im Burgenland. Und gewählt wird erst wieder 2025.