Doskozil zieht sich aus Bundes-SPÖ zurück

Der KURIER berichtete bereits Ende März, dass Doskozil am 26. Juni beim Bundesparteitag in Wien nicht mehr als stellvertretender Vorsitzender kandidieren werde. Seine Kritiker sagten: Doskozil hätte wohl mit einigen Streichungen zu rechnen, zum Beispiel, weil er gegen die Aufnahme von Flüchtlingskindern aus Moria Position bezogen hat. Oder weil er immer wieder die Parteilinie konterkariert und so der SPÖ Schaden zufügt bzw. die Personaldebatte am Köcheln hält.

Im Doskozil-Lager hieß hingegen, er kandidiere "aus Frust über die Vorsitzende" nicht als deren Stellvertreter. Doskozil war immer wieder als Alternative für die Bundesparteispitze gehandelt worden. Nun nimmt er sich völlig aus dem Rennen - vorerst.

Abgang "ohne Groll", aber mit harter Kritik

In seinem Brief schreibt Doskozil über den Rückzug: Er tue dies "ohne Groll" und mit der Absicht, die "SPÖ aus dem medialen Dauerfeuer zu nehmen", so Doskozil. Die Zukunft der Partei sei ihm, "wie euch allen", ein "Herzensanliegen": "In der jetzigen Krisensituation hat aber niemand Verständnis für interne Debatten. Deshalb möchte ich einen Neustart ermöglichen und werde deshalb nicht mehr als stellvertretender Parteivorsitzender kandidieren."

Er werde sich künftig nur noch um das Burgenland kümmern, das in der Krise "rund um die Uhr gefordert" sei.

Dann äußert Doskozil aber auch deutlich Kritik. Die SPÖ verliere sich beim Thema Migration in Nischenthemen, beharre in der Corona-Politik auf "restriktiven Maßnahmen", die zu "keinem sinnvollen Ergebnis" führen würden. Vielleicht gelinge es durch seinen Rückzug, dass die Sozialdemokratie "bei wichtigen Themen wie der Wirtschafts- und Migrationspolitik zu einer einheitlichen und vor allem konstanten Positionierung kommt", beendet Doskozil seinen Brief.