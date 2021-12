Energie Burgenland: Teurer Weg zur „grünen Nummer eins“

Energie-Burgenland-Chef Stephan Sharma hat für 2022 eine 3-G-Regel ausgerufen. Die Gs stehen bei ihm für „gscheit, günstig, grün“. Unter den Stromanbietern wolle Energie Burgenland die „grüne Nummer eins“ werden – man sei bereits auf dem besten Weg dorthin, ist Sharma überzeugt.

Im Interview mit der APA ließ der seit Jahresbeginn amtierende Vorstandsvorsitzende mit Details zu umfangreichen Ausbauplänen aufhorchen. Zwei Milliarden Euro will die Energie Burgenland demnach in den nächsten drei Jahren in Windkraft, Fotovoltaik, Breitband und das Stromnetz investieren.