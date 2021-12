Doskozil erhöht Druck auf Landwirtschaftskammer

LWK-Präsident Niki Berlakovich räumt ein, das Land habe als Aufsichtsbehörde der Kammer das Recht zur Prüfung: „Wir haben nichts zu verbergen“, verweist der Präsident auf frühere Prüfungen durch Rechnungshof und Wirtschaftsprüfer. Er hoffe indes, dass es nicht bloß darum gehe, die Kammer zu schrumpfen.

Auch in der LWK Österreich betrachtet man die Entwicklung im Burgenland mit Sorge; in keinem anderen Bundesland stehe die Kammer so unter Druck. Zumal die LWK Burgenland bei einem Gesamtbudget von rund neun Millionen Euro nur 1,5 Millionen vom Land bekomme, andere Bundesländer trügen bis zu 50 Prozent. Ex-Umweltminister Berlakovich an Ex-Verteidigungsminister Doskozil: „Ich hoffe auf ein ehrliches Verfahren“.