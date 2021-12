FPÖ fragt Doskozil zu "außerirdischen Besuchern im Burgenland"

Darauf bezieht sich Petschnig ganz offensichtlich im gspaßigen Teil seiner Anfrage. Beispiel für den beißenden Humor gefällig? "Ist die Beschäftigung mit angeblichen außerirdischen Besuchern im Burgenland Bestandteil der ,ehrgeizigen' FTI-Strategie des Landes"?

Darüber lässt sich Doskozil in seiner überraschend schnell eingelangten Beantwortung der Anfrage ausgiebig aus und kommt zum Fazit, dass ihm ein Besuch Außerirdischer im Burgenland nicht bekannt sei.

Was bei all dem aber untergeht, ist der trockene Teil der Anfrage des Blauen an den Roten: Denn Fragen nach einer öffentlichen Ausschreibung für den Posten eines Forschungskoordinators, den bisherigen Initiativen Grubers zur Umsetzung der "ehrgeizigen" FTI-Strategie des Landes (das Burgenland ist bei der Forschungsquote seit Jahren trauriges Schlusslicht in Österreich) oder einem etwaigen Zusammenhang zwischen der Bestellung Grubers und dessen Wahlempfehlung für Doskozil 2020 bleiben unbeantwortet.

Da würde sich der Spaß wohl aufhören.