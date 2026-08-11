Hinterm Mond? Schon längst nicht mehr!

Sonnenfinsternis im Burgenland? – Kann es gar nicht geben. Das Burgenland ist die Sonnenseite von Österreich. Wir Burgenländerinnen und Burgenländer tragen die Sonne im Herzen – und im Logo (ganz Österreich kennt die rot-goldene Burgenlandsonne). Das Burgenland kommt auf rekordverdächtig viele Sonnenstunden, und es schmeckt nach „Burgenländersonne“, einem Keks mit luftigem Baiser und leuchtend oranger Marillenmarmelade. Man schmeckt die Sonne auch im Wein und in den Früchten des Burgenlandes.

Dennoch wird sich die Sonne auch bei uns im Burgenland heute Abend verfinstern. Sie wird allmählich vom Mond verdeckt, während sie untergeht. Die Sonne ist dann also genau dort, wo man uns Burgenländer früher in Witzen gern verortet hat: hinterm Mond. Burgenlands Wahrzeichen Aber diese Zeit ist vorbei. Laut Bundesländerumfragen hat das Burgenland deutlich an Reputation gewonnen, die einst berühmten flachen Burgenländerwitze kennt kaum jemand aus der jüngeren Generation. Ein schlechter Scherz, mit dem wir Burgenländer allerdings leben müssen und der sich hartnäckig hält, wird sich heute während der Sonnenfinsternis bezahlt machen. Er lautet: „Ihr habt ja nicht einmal Berge, eure höchste Erhebung ist ein Stein.“

Tatsächlich ist der Geschriebenstein mit 884 Metern der höchste Berg des Burgenlandes. Aber das heißt, dass uns kein Berg im Weg steht (außer eventuell ein Steirer- oder Niederösterreicher-Gupf), wenn wir am Abend Richtung Westen schauen, um zu beobachten, wie sich die Sonne verdunkelt. Wir Flachländerinnen und Flachländer haben freie Sicht auf die untergehende Sonne. Wer das nicht allein erleben will, kann am „Public Viewing“ im Retentionsbecken Kleinhöflein oder im Frühmittelalterdorf Unterrabnitz teilnehmen. Und für ein paar Minuten werden wir dann wissen, wie es wäre, wenn die Sonne hinterm Mond bliebe: Dem Burgenland würde das Wahrzeichen fehlen.