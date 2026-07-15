Selten hat Regen so viel Segen gebracht wie gestern im Südburgenland. Die extreme Trockenheit (in Teilen des Landes gab es laut Geosphere Klimamonitoring im Juli bisher nur „0–2 mm“ Niederschlag) setzte alle unter Druck. Wildtiere, Vögel und Insekten suchen verzweifelt nach Wasser; Äcker und Felder vertrocknen; Obstbäume werfen ihre unreifen Früchte ab ... und einige Menschen zeigen ihr wahres Gesicht. Je weniger Wasser zur Verfügung steht, desto rascher brechen die Dämme im zwischenmenschlichen Umgang – das ist der Kampf ums Wasser.

Regelmäßige Aufrufe, die Gärten bitte nicht zu gießen; das Erfordernis, eine Notwasserleitung zu legen; Gerüchte, es gebe „illegale“ Poolbefüller ... all das machte dieser Tage aus friedlichen Menschen Hetzer.

Da wurden plötzlich Sündenböcke ausfindig gemacht, mutmaßliche Gartengießer denunziert und Wasserpreise aufs heftigste diskutiert – ein Lehrstück über gelebte Nutzungskonflikte im ländlichen Raum.

Lösen statt lästern

Dabei ist davon auszugehen, dass gerade auf dem Land der soziale Zusammenhalt die wesentliche Erfolgskomponente bei Problemen ist, die nur gemeinsam gelöst werden können.