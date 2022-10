So spart das Burgenland in der Inflation

„Spare in der Zeit, dann hast du in der Not.“ Dieses Zitat trifft in Krisenzeiten den Nerv der Burgenländerinnen und Burgenländer offenbar besonders. Denn wie eine aktuelle Studie der Erste Bank und Sparkassen zeigt, steigt die Bedeutung des Sparens in unsicheren Zeiten.

Zumindest sehen 81 Prozent der Befragten das als „sehr wichtig“ oder „ziemlich wichtig“ an – ein Anstieg um fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Spannend: Neun Prozent gaben an, „gar nicht“ zu sparen – beinahe eine Verdoppelung zu 2021 (4 Prozent).