Wohin in den Herbstferien: Sieben Tipps für die Woche

26. Oktober: Tag der offenen Museumstüren

Warum eigentlich die Herbstferien nicht mit einem Schuss Kultur beginnen? Umso besser, dass das bei den Tagen der offenen Museumstüren am Nationalfeiertag vielerorts kostenlos möglich ist. 44 Museen und Sammlungen, beteiligen sich an dieser Initiative des Landes – vom neu eröffneten Fahrradmuseum in Illmitz bis zum historischen Gedenkraum am Schlösslberg in Mogersdorf können alle an der Aktion beteiligten Einrichtungen – sofern keine andere Uhrzeit vermerkt ist – von 10 bis 17 Uhr besucht werden. Das thematische Spektrum reicht von bildender Kunst über Brauchtum bis zum Erleben von Geschichte, das in Freilicht- und Spezialmuseen, Galerien, Burgen und Schlössern präsentiert wird. burgenland.at/themen/kultur