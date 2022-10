„Das wird heuer ein burgenländischer Jahrgang“

Nach mehreren Wochen der intensiven Lesezeit ist es in den pannonischen Weingärten still geworden. Die Trauben sind geerntet, nur einige wenige, die für den Prädikatswein gekeltert werden, hängen noch an den Rebstöcken. Das ist traditionell auch jener Zeitpunkt im Jahr, an dem die Winzer im „schönsten Saal der Republik, der Hofburg“ ihr aktuelles Weinsortiment vorstellen.

90 burgenländische Weinbauern haben am Montag den rund 1.000 Besuchern in der Hofburg ihre Weine zum Verkosten gereicht. Die Jahrgänge 2020 und 2021 sowie die ersten Jungweine wurden präsentiert. Organisiert wurde das von der „Wein Burgenland“, mit Geschäftsführer Georg Schweitzer und Obmann Matthias Siess an der Spitze.