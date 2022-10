Schwammerl-Saison: Den richtigen "Riecher" für Pilze

Doch selbst die sonst häufig im Südburgenland vorkommende Totentrompete oder der Birkenpilz seinen heuer kaum zu finden gewesen, so Weinzettl. Im Wechselgebiet hingegen, so sei ihm berichtet worden, würden die Schwammerlsucher üppigere Beute machen. Vor allem die begehrten Herren- oder Steinpilze wurden in dieser Region öfters gefunden.

Auch wenn Josef Weinzettl heuer selten auf Pilzsuche war, so fungiert er doch als „Kontrollorgan“. Immer wieder bitten ihn Schwammerlsucher, einen Blick auf ihre Fundstücke zu werfen und sie zu identifizieren. Den Wiesen-Champignon, den habe er heuer des Öfteren zu Gesicht bekommen.