Seit 2000 war Dancsecs auch Vertragspartner für den ORF in mehreren Bundesländern. Sein erster Auftrag: Ein ORF-Beitrag über die St. Emmerichskirche in Inzenhof. Nebenbei unterrichtete er auch an der Oberwarter HBLA Kameraführung und bildet am BFI weiter.