Pilzkunde: Sind Sie ein Schwammerl oder ein Champi(gn)on?

Mindestens 40 mm pro Quadratmeter braucht es aber, damit die Schwammerl dann nach etwa sieben bis zehn Tagen in voller Pracht stehen, gibt Pilzexpertin und Direktorin der österreichischen Mykologischen Gesellschaft Irmgard Krisai-Greilhuber von der Universität Wien zu bedenken. „Wer bei der Suche Erfolg haben will, sollte Wetterprognosen und Niederschlagsmengen genau studieren.“ Während es in Vorarlberg für Pilzsammler sehr gut aussieht, gibt es im Süden mickrigere Ernten, so Krisai-Greilhuber. Denn durch den Klimawandel ändern sich auch die Gegebenheiten für Pilze.