Gesundheit

Schotter aus dem Burgenland: Asbestskandal in Ungarn

Asbestbelasteter Schotter aus dem Burgenland wurde beim Wohn- und Straßenbau in Ungarn eingesetzt. In einer Wohnsiedlung wurde Gesundheitsnotstand ausgerufen.
05.05.2026, 06:33

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Asbest Proben

Zusammenfassung

  • Asbestbelasteter Schotter aus burgenländischen Steinbrüchen führte in mehreren westungarischen Gemeinden, darunter Szombathely, zu einem Gesundheitsnotstand.
  • Ungarische Messungen ergaben extrem hohe Asbestkonzentrationen in der Luft, während österreichische Betreiber und Behörden die Vorwürfe und Messmethoden zurückweisen.
  • Die ungarische Regierung ordnete Maßnahmen zur Ermittlung des Ausmaßes, zur Schadensbeseitigung und zur Klärung der Verantwortlichkeiten an.

Der Asbest-Skandal in Ungarn breitet sich laut Medienberichten weiter aus. Befürchtungen zufolge könnten immer mehr Gemeinden im Westen des österreichischen Nachbarlands wegen kontaminierten Schotters aus dem Burgenland betroffen sein, sagte András Nemény, Bürgermeister von Szombathely, laut dem Onlineportal Kontroll.hu

Außer Szombathely werden Sopron, Köszeg sowie weitere bis zu 30 Ortschaften genannt, die alle Schotter in Wohnsiedlungen und im Straßenbau verwendeten.

Asbestbelastung Burgenland: Taskforce plant zweite Messreihe

Gesundheitsnotstand in Wohnsiedlung ausgerufen

Experten zufolge handle es sich möglicherweise um die größte Asbestbelastung in Ungarn, berichtete das Onlineportal. In Szombathely wurde aufgrund extrem hoher Asbest-Konzentrationen in einer Wohnsiedlung ein Gesundheitsnotstand ausgerufen. Hier sei ein zwölf Kilometer langer Straßenabschnitt von der Asbestverschmutzung betroffen. 

Dieser werde ständig gewässert, um die gesundheitsschädigende Staubbildung zu verhindern, mit der krebserregende Fasern in die Luft gelangen. Nemény erstattete Anzeige gegen Unbekannt und betonte, dass auch die Bevölkerung dieses Material gekauft hätte, da die beigefügten Zertifikate eine Asbestfreiheit belegten.

Asbest: Steinbrüche wollen wieder aufsperren

Laut Greenpeace Österreich hatten ungarische Messungen eine extrem hohe Asbestbelastung in der Luft ergeben, mit einem Ergebnis zwischen 35.000 und 292.000 Fasern pro Kubikmeter Luft, wobei die Taskforce im Burgenland einen Maximalwert von 1.000 Fasern pro Kubikmeter empfiehlt. Greenpeace hatte der burgenländischen Landesregierung Totalversagen vorgeworfen. 

Der Betriebsleiter des betroffenen Steinbruchs Pilgersdorf, Frank Eichhorn, hatte den Vorwurf zurückgewiesen und die Messungen als "unwissenschaftlich" bezeichnet. Eichhorn betonte weiters, dass es in Österreich keinen Grenzwert gebe für die Asbestkonzentration im Gestein, zitierte das Onlineportal Infostart.hu.

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Vier Unternehmen betroffen

Laut István Orbán, Generaldirektor des Regierungsamtes des ungarischen Komitats Vas, stamme das kontaminierte Material aus dem Steinbruch in Pilgersdorf, wobei auch die Steinbrüche Glashütten bei Schlaining, Bernstein, Badersdorf mit dem Vorfall in Verbindung gebracht wurden. Diese Unternehmen wurden im Jänner aufgrund von Asbestbelastung behördlich gesperrt. Sie alle wiesen Vorwürfe der Kontamination zurück und meinten: Die von den österreichischen Landesbehörden und Greenpeace angewandten Messmethoden waren unzureichend.

Inzwischen wurde ein ungarischer Regierungsbeschluss erlassen. Darin werden die zuständigen Ministerien aufgefordert, das Ausmaß der Belastung zu ermessen, Maßnahmen zur Beseitigung von Gesundheits- und Umweltschäden zu prüfen sowie die Frage der Ermittlung der Verantwortlichen zu behandeln.

Burgenland Österreich Ungarn Oberwart
Agenturen, sif  | 

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