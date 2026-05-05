Schotter aus dem Burgenland: Asbestskandal in Ungarn

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Der Asbest-Skandal in Ungarn breitet sich laut Medienberichten weiter aus. Befürchtungen zufolge könnten immer mehr Gemeinden im Westen des österreichischen Nachbarlands wegen kontaminierten Schotters aus dem Burgenland betroffen sein, sagte András Nemény, Bürgermeister von Szombathely, laut dem Onlineportal Kontroll.hu. Außer Szombathely werden Sopron, Köszeg sowie weitere bis zu 30 Ortschaften genannt, die alle Schotter in Wohnsiedlungen und im Straßenbau verwendeten.

Gesundheitsnotstand in Wohnsiedlung ausgerufen Experten zufolge handle es sich möglicherweise um die größte Asbestbelastung in Ungarn, berichtete das Onlineportal. In Szombathely wurde aufgrund extrem hoher Asbest-Konzentrationen in einer Wohnsiedlung ein Gesundheitsnotstand ausgerufen. Hier sei ein zwölf Kilometer langer Straßenabschnitt von der Asbestverschmutzung betroffen. Dieser werde ständig gewässert, um die gesundheitsschädigende Staubbildung zu verhindern, mit der krebserregende Fasern in die Luft gelangen. Nemény erstattete Anzeige gegen Unbekannt und betonte, dass auch die Bevölkerung dieses Material gekauft hätte, da die beigefügten Zertifikate eine Asbestfreiheit belegten.

Laut Greenpeace Österreich hatten ungarische Messungen eine extrem hohe Asbestbelastung in der Luft ergeben, mit einem Ergebnis zwischen 35.000 und 292.000 Fasern pro Kubikmeter Luft, wobei die Taskforce im Burgenland einen Maximalwert von 1.000 Fasern pro Kubikmeter empfiehlt. Greenpeace hatte der burgenländischen Landesregierung Totalversagen vorgeworfen. Der Betriebsleiter des betroffenen Steinbruchs Pilgersdorf, Frank Eichhorn, hatte den Vorwurf zurückgewiesen und die Messungen als "unwissenschaftlich" bezeichnet. Eichhorn betonte weiters, dass es in Österreich keinen Grenzwert gebe für die Asbestkonzentration im Gestein, zitierte das Onlineportal Infostart.hu.

Asbest im Burgenland Aktuelle KURIER-Artikel zum Thema. Schotter aus dem Burgenland: Asbestskandal in Ungarn Asbestbelasteter Schotter aus dem Burgenland wurde beim Wohn- und Straßenbau in Ungarn eingesetzt. In einer Wohnsiedlung wurde Gesundheitsnotstand ausgerufen. Weiterlesen Asbest-Messungen: Ergebnisse stehen bevor Ergebnisse zu Asbest-Messungen in burgenländischen Steinbrüchen werden erwartet. Entscheidung über weiteres Vorgehen folgt. Weiterlesen Asbest: Steinbrüche wollen wieder aufsperren Land und Greenpeace hätten unseriös gemessen, kritisieren Betreiber der vier behördlich geschlossenen Steinbrüche. Sie fordern Luftmessungen bei Vollbetrieb und sind überzeugt, unter den Grenzwerten zu bleiben. Weiterlesen Asbest im Gestein: Land sieht "Regelungslücke" bei Ministerium Land fordert bundesweit verbindlichen Richtwert für die Verwendung asbesthaltiger Mineralien. Das Ministerium sieht keinen Handlungsbedarf. Weiterlesen Greenpeace: Anzeige und Gegenanzeige im Asbest-Streit? Nach einer Übung im Steinbruch Pilgersdorf hat Greenpeace Anzeige erstattet. Land und Betreiber widersprechen. Weiterlesen