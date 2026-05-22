Wie hoch ist die Belastung? Neue Asbest-Zahlen aus Großpetersdorf

Die Asbest-Messwerte auf einer Schotterstraße in Großpetersdorf (Bezirk Oberwart) zeigen deutliche Unterschiede je nach Witterung und Staubaufkommen. Nachdem Anfang Mai erhöhte Werte festgestellt worden waren, wurden Maßnahmen zur Staubminimierung gestartet. Nun hat das Landesmedienservice Burgenland weitere Zahlen veröffentlicht. Eine Messung am 10. Februar 2026 ergab bei feuchter Witterung einen Wert von 95 Fasern pro Kubikmeter Luft. Unter trockenen und wärmeren Bedingungen waren seitens der Taskforce höhere Werte erwartet worden.

Am 7. Mai wurde eine Messung bei hohem Staubaufkommen durchgeführt. Dabei wurden rund 13.000 Fasern pro Kubikmeter Luft festgestellt. Das dabei erzeugte Staubaufkommen liege deutlich unter jenem bei üblichen Alltagsbedingungen, hieß es in der Aussendung. Eine zusätzliche Messung am 19. Mai erfolgte unter realen Bedingungen. Die Ergebnisse lagen am Freitag vor: Im Durchschnitt wurden 300 Fasern pro Kubikmeter Luft gemessen. Diese Daten bilden nun die Grundlage für weitere Maßnahmen.

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