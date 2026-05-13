Greenpeace warnt und fordert: Steinbrüche als Asbest-Deponien

Die Asbest-Debatte im Burgenland bekommt neue Brisanz. Greenpeace verweist in einer neuen Aussendung auf sieben nach Angaben der Umweltschutzorganisation mit Asbest belastete Schotterflächen im Burgenland. Betroffen seien demnach Flächen in Neumarkt im Tauchental, Deutschkreutz, Horitschon, Steinberg-Dörfl, Holzschlag, Stadtschlaining und Kaisersdorf. Greenpeace fordert von der burgenländischen Landesregierung Sofortmaßnahmen. Das belastete Material müsse gesichert und fachgerecht saniert werden. Die Organisation kritisiert, dass in Ungarn und Niederösterreich rascher reagiert werde, während im Burgenland weiterhin offenliegender Asbestschotter geduldet werde.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Greenpeace Greenpeace warnt vor Asbestschotter in sieben burgenländischen Gemeinden. Streit gibt es weiter über Gesundheitsrisiken und Messmethoden.

„Die burgenländische Landesregierung versucht hingegen weiterhin, den Skandal auszusitzen“, sagt Stefan Stadler, wissenschaftlicher Experte bei Greenpeace. Anrainerinnen und Anrainer würden mit asbestverseuchtem Schotter vor ihren Häusern im Stich gelassen, Behörden und Politik redeten das Problem klein. Verweis auf Ungarn und Niederösterreich Greenpeace verweist in der Aussendung erneut auf die Situation in Ungarn. Dort sei mittlerweile in rund 30 Städten und Gemeinden Asbestschotter nachgewiesen worden. In Szombathely hatte der Bürgermeister wegen einer mit Asbest belasteten Schotterstraße bereits den Gesundheitsnotstand ausgerufen. Laut früheren KURIER-Berichten wurden dort bei Messungen extrem hohe Asbestkonzentrationen festgestellt; betroffene Flächen wurden unter anderem gewässert, für Teile der Straßen wurden Beschränkungen verhängt.

Wo Greenpeace belasteten Schotter sieht Nach Greenpeace-Angaben handelt es sich nicht nur um abgelegene Flächen. Mehrere Fundorte liegen laut der Organisation in unmittelbarer Nähe zu Wohngebieten, Betrieben oder öffentlichen Einrichtungen. In Neumarkt im Tauchental , Gemeinde Stadtschlaining, geht es laut Greenpeace um eine Schotterstraße in einer Wohnsiedlung neben einem Kinderspielplatz. Ein Laborbericht sei bereits am 23. Jänner 2026 veröffentlicht worden; die Gemeinde sei nach Greenpeace-Angaben am 22. Jänner vorab informiert worden.

, Gemeinde Stadtschlaining, geht es laut Greenpeace um eine Schotterstraße in einer Wohnsiedlung neben einem Kinderspielplatz. Ein Laborbericht sei bereits am 23. Jänner 2026 veröffentlicht worden; die Gemeinde sei nach Greenpeace-Angaben am 22. Jänner vorab informiert worden. In Deutschkreutz nennt Greenpeace eine Schotterzufahrt zu einer Lagerhalle sowie Einfahrten von Rohbauten bei Einfamilienhäusern. Das Material liege in einer Wohnsiedlung und neben einem Park.

nennt Greenpeace eine Schotterzufahrt zu einer Lagerhalle sowie Einfahrten von Rohbauten bei Einfamilienhäusern. Das Material liege in einer Wohnsiedlung und neben einem Park. In Horitschon geht es um eine Zufahrtsstraße und einen Parkplatz vor einem Firmengelände. Die Straße werde laut Eigentümer nicht befahren, der Parkplatz aber genutzt.

geht es um eine Zufahrtsstraße und einen Parkplatz vor einem Firmengelände. Die Straße werde laut Eigentümer nicht befahren, der Parkplatz aber genutzt. Besonders anschaulich beschreibt Greenpeace die Situation in Steinberg-Dörfl : Dort soll am Ortsende neben der B50 eine rund 200 Meter lange Schotterstraße betroffen sein, die als Zufahrt zu zwei Firmen dient. Die Straße sei „extrem staubig“, Staub werde laut Greenpeace auf die B50 und in die Firmengelände getragen.

: Dort soll am Ortsende neben der B50 eine rund 200 Meter lange Schotterstraße betroffen sein, die als Zufahrt zu zwei Firmen dient. Die Straße sei „extrem staubig“, Staub werde laut Greenpeace auf die B50 und in die Firmengelände getragen. In Holzschlag verweist Greenpeace auf eine Schotterfläche auf einem Firmengelände. Dort befänden sich ein Schotterparkplatz für Schwerfahrzeuge und ein Materiallager. Gegenüber liegen laut Greenpeace ein Gasthaus, eine Tankstelle und eine Wohnsiedlung.

verweist Greenpeace auf eine Schotterfläche auf einem Firmengelände. Dort befänden sich ein Schotterparkplatz für Schwerfahrzeuge und ein Materiallager. Gegenüber liegen laut Greenpeace ein Gasthaus, eine Tankstelle und eine Wohnsiedlung. In Stadtschlaining nennt die Organisation einen großen Schotterparkplatz beim Friedhof, in der Nähe von Schule, Kindergarten und Sportanlagen. Der Parkplatz werde auch von Lastwagen genutzt.

nennt die Organisation einen großen Schotterparkplatz beim Friedhof, in der Nähe von Schule, Kindergarten und Sportanlagen. Der Parkplatz werde auch von Lastwagen genutzt. In Kaisersdorf geht es laut Greenpeace um einen langen Güterweg aus Schotter neben der Weingrabener Landesstraße bei der Ortseinfahrt. Ein Anrainer habe eine Probe des Materials ins Labor geschickt und den Bericht mit Greenpeace geteilt. Demnach liege der Asbestgehalt bei mehr als 50 Prozent.

Auch Niederösterreich wird von Greenpeace als Gegenbeispiel genannt. In Aspangberg-St. Peter sei auf einer geschotterten Zufahrt zu einer Siedlung Asbest nachgewiesen worden. Bürgermeister Bernhard Brunner habe bereits zugesichert, die Zufahrt sanieren zu lassen. In landeseigenen Tourismusbetrieben seien Schotterstraßen laut Greenpeace sogar entfernt worden, bevor Laborergebnisse endgültig vorlagen. Streit über Risiko und Messmethoden Im Burgenland wird seit Monaten über die Bewertung der Asbestfunde gestritten. Vier Steinbrüche in den Bezirken Oberwart und Oberpullendorf sind seit Jahresbeginn behördlich gesperrt. Grundlage waren Material- und Bodenproben, bei denen Asbest festgestellt worden war. Die Betreiber haben die Schließungen bekämpft und zuletzt die angewandten Messmethoden kritisiert. Aus ihrer Sicht müsse vor allem die tatsächliche Freisetzung von Fasern in die Atemluft beurteilt werden.

Auch das Land argumentiert seit Beginn der Causa, dass nicht allein das Vorhandensein von Asbest im Gestein entscheidend sei, sondern die Belastung der Luft. Die Taskforce „Vorsorgeabklärung Luftqualität“ führt dazu Messungen durch. Nach der ersten Messreihe hatte das Land keine akute Gesundheitsgefährdung gesehen. Weitere Messungen bei wärmeren und trockeneren Bedingungen wurden angekündigt. Greenpeace hält dem entgegen, dass gerade brüchiger Asbest im Schotter kritisch sei. Bei Trockenheit könnten bereits Wind, Verkehr oder Fußgängerinnen und Fußgänger Staub aufwirbeln. Dadurch könnten krebserregende Fasern in die Luft gelangen. Besonders in Hitze- und Dürreperioden sieht die Organisation ein erhöhtes Risiko. Gutachten liegen bei Behörden Parallel dazu läuft das Behördenverfahren rund um die vier geschlossenen Steinbrüche weiter. Wie berichtet, hat die Montanuniversität Leoben ihre Analysen der Gesteins- und Produktproben abgeschlossen und an die zuständigen Bezirksverwaltungsbehörden übermittelt. Insgesamt wurden 67 Gesteinsproben aus den Steinbrüchen sowie 46 Produktproben untersucht. Die Ergebnisse umfassen mehr als 1.200 Seiten und sollen nun mit weiteren Sachverständigengutachten die Grundlage für die weiteren Entscheidungen bilden.

Asbest im Burgenland Aktuelle KURIER-Artikel zum Thema. Greenpeace warnt und fordert: Steinbrüche als Asbest-Deponien Die Umweltschutzorganisation fordert Sofortmaßnahmen des Landes. Während in Ungarn und NÖ bereits reagiert werde, bleibe das Burgenland untätig. Weiterlesen Asbest in Steinbrüchen? Das zeigen die neuen Analysen Die Gutachten zu den geschlossenen Steinbrüchen liegen vor. Die Montanuniversität Leoben analysierte 67 Gesteinsproben und 46 Produktproben. Nun prüfen die Behörden die Ergebnisse. Weiterlesen Asbest-Alarm in Ungarn: Forderung nach Krisenstab, Warnung vor Klagen In einer Wohnsiedlung wurde der Gesundheitsnotstand ausgerufen. Greenpeace fordert Eingreifen der Bundesregierung und Kooperation mit Ungarn. Weiterlesen Asbest-Messungen: Ergebnisse stehen bevor Ergebnisse zu Asbest-Messungen in burgenländischen Steinbrüchen werden erwartet. Entscheidung über weiteres Vorgehen folgt. Weiterlesen Asbest: Steinbrüche wollen wieder aufsperren Land und Greenpeace hätten unseriös gemessen, kritisieren Betreiber der vier behördlich geschlossenen Steinbrüche. Sie fordern Luftmessungen bei Vollbetrieb und sind überzeugt, unter den Grenzwerten zu bleiben. Weiterlesen