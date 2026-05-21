Asbest im Burgenland: Burgenland bekommt Hilfe vom Bund

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Nach dem Besuch von Ugarns Premier Magyar, bei dem auch die Asbestkontamination im Burgenland und in Westungarn Thema war, kündigte Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) die Einrichtung einer Arbeitsgruppe Asbestbelastung durch den Bund an. Sowohl das Land Burgenland als auch die Umweltschutzorganisation Greenpeace begrüßten den Schritt am Donnerstag.

Stefan Stadler, wissenschaftlicher Experte bei Greenpeace Österreich, erklärte: „Wir freuen uns sehr, dass Kanzler Stocker unsere Forderungen nach einem Krisenstab und nach einer Kooperation mit Ungarn umgesetzt hat. Wichtig ist jetzt, dass die burgenländische Landesregierung diesen Weckruf hört und endlich die notwendigen großflächigen Maßnahmen setzt, wie sie in Niederösterreich und Ungarn bereits umgesetzt werden.“ Greenpeace hatte wiederholt Kritik an der Landesregierung geübt, was den Umgang mit der Asbest-Causa betraf.

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