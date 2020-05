Rotes Kreuz fuhr 73 Mal um die Welt

Erste-Hilfe-Kurse

Begonnen haben nach einer Pause nun auch wieder die Erste-Hilfe-Kurse, die im Rahmen der Führerscheinausbildung erforderlich sind. Nach einer kurzen Unterbrechung bedingt durch die Corona-Krise ist auch die Team Österreich Tafel wieder im Vollbetrieb, sagt Geschäftsführerin König.

419 Tonnen Lebensmittel wurden im Vorjahr von freiwilligen Mitarbeitern an 49.000 Burgenländer verteilt. Das ist ein Plus von acht Prozent im Vergleich zu 2018. Und der Trend setzt sich fort: „Wir bemerken in letzter Zeit einen deutlichen Anstieg der Nachfrage bei der Tafel“, sagt König.