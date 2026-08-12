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Sonderausstellung

Vom Neubeginn 1946 zu 4.000 Mitarbeitern: 80 Jahre Rotes Kreuz

In den Räumlichkeiten des Burgenländischen Landesmuseums wurde vor 80 Jahren der selbstständige Landesverband gegründet. Das Jubiläumsjahr wird mit einer Sonderausstellung auf Burg Schlaining begangen.
12.08.2026, 06:30

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Schwestern versorgen einen Verletzten, umringt von Zuschauern im Freien.

Am 13. August 1946 wurde in den Räumlichkeiten des Burgenländischen Landesmuseums in Eisenstadt der selbstständige Landesverband Burgenland des Roten Kreuzes gegründet. 80 Jahre später zählt das Rote Kreuz Burgenland rund 4.000 freiwillige und hauptberufliche Mitarbeiter.

Anlässlich des Jubiläums blickt der Landesverband auf seine Geschichte zurück. Bereits im Mai wurde das Jubiläumsjahr mit einem Festakt und der Eröffnung der Sonderausstellung „80 Jahre Rotes Kreuz Burgenland“ auf Burg Schlaining eingeläutet.

„Praktisch bei null beginnen“

„Vor 80 Jahren musste das Rote Kreuz Burgenland praktisch bei null beginnen“, sagt Präsident Werner Krischka. Was damals mit dem Engagement weniger Menschen entstanden sei, werde heute von Tausenden Freiwilligen, hauptberuflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie zahlreichen Unterstützerinnen und Unterstützern getragen.

Ausstellung zur Katastrophenhilfe mit Schautafeln, Vitrinen und Rotkreuz-Uniformen in einem hellen Raum.

1946 musste das Rote Kreuz Burgenland laut Präsident Werner Krischka „praktisch bei null beginnen“. 80 Jahre später zählt es rund 4.000 Mitarbeiter:innen.

Die Anfänge des Landesverbandes reichen in die ersten Nachkriegsjahre zurück. Adalbert Riedl baute den Landesverband neu auf. Die Sonderausstellung erinnert auch an Kinder, für die ein „Schweizer Packerl“ in schwierigen Zeiten Hoffnung bedeutete, sowie an Menschen, die in Krisenzeiten Hilfe erfuhren oder selbst Hilfe leisteten.

Ausstellung bis Jahresende

Die von der Historikerin Brigitte Krizsanits kuratierte Sonderausstellung stellt dabei die Geschichten der Menschen in den Mittelpunkt. Sie ist noch bis 31. Dezember 2026 auf Burg Schlaining zu sehen.

Von 1946 bis heute: Rotes Kreuz im Burgenland auf der Friedensburg

Unterstützende Mitglieder des Roten Kreuzes erhalten einen ermäßigten Eintritt, Mitarbeiter des Roten Kreuzes Burgenland freien Eintritt.

Bis zum Jahresende sind anlässlich des 80-jährigen Jubiläums weitere Veranstaltungen und Aktionen geplant.

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