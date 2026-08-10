Burgenländische Song Challenge mit drei Siegern und zwei Premieren
Die zehnte Ausgabe der „Song Challenge“ war zugleich eine doppelte Premiere. Zum ersten Mal ging das Finale am vergangenen Samstag am Golser Volksfest über die Bühne und erstmals gab es drei Kategorien: Neben dem besten Song wurden auch Blasmusikgruppen und DJs bewertet.
In der Hauptkategorie setzte sich die Steinbrunnerin Luisa Schweig mit ihrem Song „Rotkreiden Mund“ durch. Rang zwei ging an Amélie aus Bruckneudorf, Dritte wurde Madlen Munzenrieder alias „Maychild“ aus Pamhagen.
Bei den Bläsern gewann das „Trio Cantovento“ aus Frauenkirchen vor „Memento Musi“ aus Oberschützen und den „MusiFUNtn“ aus Müllendorf. In der DJ-Kategorie überzeugte „EnergetiX“ Marco Abraham aus Apetlon vor „Philthy“ Philipp Leidl aus Purbach und „Numiz“ Simon Hemmerich aus Kobersdorf.
Die Sieger erhielten jeweils 3.000 Euro, die Zweitplatzierten 1.500 und die Dritten 1.000 Euro.
„Ich bin beeindruckt von der hohen Qualität der Acts in allen drei Kategorien. Es war für die Jury wirklich eine Herausforderung, hier einen Siegeract zu finden“, sagte Jugendlandesrätin Daniela Winkler (SPÖ).
Die Song Challenge richtet sich an Musikerinnen und Musiker zwischen 13 und 30 Jahren, Voraussetzung ist ein Wohnsitz, Zweitwohnsitz oder Schulbesuch im Burgenland.
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