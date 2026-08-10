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Musikwettbewerb

Burgenländische Song Challenge mit drei Siegern und zwei Premieren

Zum ersten Mal ging das Finale am Golser Volksfest und mit zwei neuen Kategorien über die Bühne.
Paul Haider
10.08.2026, 16:59

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Preisträgerinnen der Songchallenge präsentieren ihre Urkunden und Schecks der Bank Burgenland vor einem Banner des Landesjugendreferats Burgenland.

Die zehnte Ausgabe der „Song Challenge“ war zugleich eine doppelte Premiere. Zum ersten Mal ging das Finale am vergangenen Samstag am Golser Volksfest über die Bühne und erstmals gab es drei Kategorien: Neben dem besten Song wurden auch Blasmusikgruppen und DJs bewertet.

In der Hauptkategorie setzte sich die Steinbrunnerin Luisa Schweig mit ihrem Song „Rotkreiden Mund“ durch. Rang zwei ging an Amélie aus Bruckneudorf, Dritte wurde Madlen Munzenrieder alias „Maychild“ aus Pamhagen.

Siegergruppen und Jugendliche posieren auf der Bühne des Golser Volksfests mit Urkunden und Preisgeldschecks.

Die strahlenden Sieger, das „Trio Cantovento“, die Zwqeitplatzierten „Memento Musi“ und die drittplatzierten „MusiFUNtn“ mit der Jury – BBV-Landesobmann Peter Reichstädter, Laura Arzberger, Sandro Schlaffer und Daniel Muck – sowie Bürgermeister Kilian Brandstätter, Tim Ptacek vom Landesjugendreferat und Landesrätin Daniela Winkler. 

 

Bei den Bläsern gewann das „Trio Cantovento“ aus Frauenkirchen vor „Memento Musi“ aus Oberschützen und den „MusiFUNtn“ aus Müllendorf. In der DJ-Kategorie überzeugte „EnergetiX“ Marco Abraham aus Apetlon vor „Philthy“ Philipp Leidl aus Purbach und „Numiz“ Simon Hemmerich aus Kobersdorf.

Gewinner und Jurymitglieder der DJ-Kategorie der Song Challenge vor einer „Born to Beach“-Bühne.

Kategorie DJ: Juror Thomas „TYO“ Haider, der Drittplatzierte Simon „Numiz“ Hemmerich, Sieger Marco „EnergetiX“ Abraham und der Zweitplatzierte „Philthy“ Leidl, Born to Beach-Veranstalter Antonio Rosa und Landesrätin Daniela Winkler. 

 

Die Sieger erhielten jeweils 3.000 Euro, die Zweitplatzierten 1.500 und die Dritten 1.000 Euro.

„Ich bin beeindruckt von der hohen Qualität der Acts in allen drei Kategorien. Es war für die Jury wirklich eine Herausforderung, hier einen Siegeract zu finden“, sagte Jugendlandesrätin Daniela Winkler (SPÖ).

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Die Song Challenge richtet sich an Musikerinnen und Musiker zwischen 13 und 30 Jahren, Voraussetzung ist ein Wohnsitz, Zweitwohnsitz oder Schulbesuch im Burgenland.

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