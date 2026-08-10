Burgenländische Song Challenge mit drei Siegern und zwei Premieren

Die zehnte Ausgabe der „Song Challenge“ war zugleich eine doppelte Premiere. Zum ersten Mal ging das Finale am vergangenen Samstag am Golser Volksfest über die Bühne und erstmals gab es drei Kategorien: Neben dem besten Song wurden auch Blasmusikgruppen und DJs bewertet.

In der Hauptkategorie setzte sich die Steinbrunnerin Luisa Schweig mit ihrem Song „Rotkreiden Mund“ durch. Rang zwei ging an Amélie aus Bruckneudorf, Dritte wurde Madlen Munzenrieder alias „Maychild“ aus Pamhagen.