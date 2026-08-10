Warum die Inform Oberwart immer wieder so viele anzieht

Die Inform Oberwart findet heuer von 2. bis 6. September im Messezentrum Oberwart statt. Mehr als 250 Ausstellerinnen und Aussteller präsentieren dabei ein breites Angebot aus Wirtschaft, Handwerk, Information, Kunst und Unterhaltung. Die Messe richtet sich an unterschiedliche Zielgruppen und verbindet mehrere Bereiche. Besucherinnen und Besucher können sich zu Themen wie Bauen, Wohnen, Energie oder Garten informieren und direkt mit Fachleuten ins Gespräch kommen. Gleichzeitig werden Produkte präsentiert und Beratungsmöglichkeiten angeboten.

Auch technische Entwicklungen und Angebote aus Landwirtschaft und Gewerbe sind Teil der Messe. Unternehmen stellen Fahrzeuge, Landmaschinen und Lösungen für verschiedene Einsatzbereiche vor. Ergänzend informieren Organisationen über Dienstleistungen und Angebote. Spezielle Angebote für Kinder und Familie Ein eigener Bereich ist Familien gewidmet. Im sogenannten Family Corner stellen verschiedene Institutionen und Vereine Informationen bereit und bieten Gesprächsmöglichkeiten an. Für Kinder gibt es unter anderem Bewegungsangebote und Spielmöglichkeiten.

Der Mittwoch ist als Familientag vorgesehen, an dem der Eintritt mit der Burgenland Family Card kostenlos ist. Der Freitag steht im Zeichen von Seniorinnen und Senioren, mit Informationsangeboten zu Themen wie Gesundheit, Mobilität und Unterstützung im Alltag. Auch Kultur ist Teil der Veranstaltung. Präsentiert werden unter anderem Ausstellungen und Arbeiten von Künstlerinnen und Künstlern. Zusätzlich gibt es ein Rahmenprogramm mit Musik und weiteren Darbietungen.

Bereits ab 28. August startet der Vergnügungspark mit Fahrgeschäften und Veranstaltungen. Damit wird die INFORM Oberwart auch über die eigentlichen Messetage hinaus ergänzt. Die Messe versteht sich als Treffpunkt für Information, Austausch und Begegnung.