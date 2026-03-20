Kürzer, dafür größer: Messe am Golser Volksfest wird zur „Expo“

Burgenlands größtes Volksfest leidet unter Besucherschwund. Im vergangenen August besuchten 84.000 Gäste das 56. Golser Volksfest. Ein Jahr davor kamen rund 90.000, 2023 waren es 95.000. Die 100.000er-Marke, die das zehntägige Fest vor Corona noch regelmäßig überschritt, scheint in weite Ferne gerückt.

Die zum Fest gehörende Wirtschaftsmesse „Pannonia“ schwächelte zuletzt ebenfalls. Immer weniger Firmen wollten Mitarbeiter zehn Tage lang nach Gols schicken. 2026 soll der Neustart gelingen – im kommenden Sommer tritt die große Wirtschaftsmesse in neuem Gewand auf. „Burgenland Expo“ lautet der neue Name. Künftig dauert die Messe nur noch vier Tage, dafür soll sie „alle Stückln“ spielen, wie der Golser Bürgermeister Kilian Brandstätter (SPÖ) am Donnerstag bei einer Pressekonferenz versprach.

Thematisch reicht das Angebot von Bauen und Wohnen über Mobilität bis zu Landwirtschaft, Freizeit und Photovoltaik. Ergänzt wird die Expo durch den Kultursommer mit Kunstausstellung.