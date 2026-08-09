Nach Amputation: Ein Burgenländer kämpft ums Pflegegeld

Trotz mehrerer Therapien ist beim sportbegeisterten Südburgenländer zwischenzeitlich die Hoffnung geplatzt, mit einer Beinprothese wieder auf dem Platz stehen und Bälle spielen zu können. Massive Phantomschmerzen und nach wie vor bestehende Unsicherheiten in der Fortbewegung führten zu diesem persönlichen Rückschlag.

Eine Beinamputation im Krankenhaus Güssing rettete der ehemaligen Tennisgröße Thomas Unger (58) aus Stegersbach das Leben. Eine offene Wunde und eine drohende Blutvergiftung machten – der KURIER berichtete – diesen lebensverändernden Eingriff im Sommer 2025 unausweichlich.

Existenzieller Streit

„Ich habe die Einschränkungen durch mein Handicap unterschätzt und muss akzeptieren, dass meine Tennisaktivitäten endgültig der Vergangenheit angehören“, zeigt sich Thomas Unger tief geknickt.

Zu dieser seelischen Belastung kommt nun auch noch ein existenzieller Streit mit der Pensionsversicherung.

„Die streichen mir einfach mein Pflegegeld von monatlich dreihundertachtzig Komma dreißig Euro. Ich bin jetzt in Pflegestufe zwei, ab Ende August bekomme ich keinen Cent mehr“, ist der Stegersbacher geschockt.

„Ich habe drei Personen, die mir mehrmals wöchentlich über die Runden helfen. Dafür gebe ich ihnen auch Gutscheine und Bares. Wenn ich aber kein Pflegegeld mehr bekomme, wie soll ich meine Helfer bezahlen? Die Pension reicht dafür nicht aus.“

Die Untersuchung

„Am 23. Mai war eine Frau Doktor von der Pensionsversicherung bei mir und hat eine Kontrolluntersuchung gemacht. Ich habe ihr erklärt, dass zwei Nachbarn und mein Bruder mir im Haushalt, beim Kochen, beim Einkaufen und bei der Körperpflege helfen. Darauf bin ich angewiesen“, schildert Thomas Unger seine verzweifelte Lage. „Ich lebe alleine in einem Haus, wie soll ich das alles ohne Hilfe schaffen?“

In dem Bescheid „BLA1 / 3519 011068-1 01“, datiert mit 6. Juli 2026, der Pensionsversicherungsanstalt Landesstelle Burgenland, ist zu lesen: „Das Pflegegeld wird mit Ablauf des Monates August 2026 entzogen, da die Voraussetzungen für den Anspruch auf Pflegegeld nicht mehr vorliegen.“

In der Begründung heißt es: „Das Pflegegeld gebührt, wenn aufgrund einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung oder einer Sinnesbehinderung der ständige Betreuungs- und Hilfsbedarf (Pflegebedarf) voraussichtlich mindestens sechs Monate andauern wird oder würde.“