Reizwort „Asylquartier“: Verwirrung um Einrichtung, die es schon längst gibt

Fällt dieser Tage das Reizwort „Asyl“, geht es politisch meistens gleich hoch her. So geschehen am Dienstag im Burgenland. Da sorgte nämlich am Montagabend eine Aussendung der SPÖ, die ÖVP plane ein Asylquartier in Neuhaus am Klausenbach, für Aufregung.

Die hatte zuvor wiederum die SPÖ im Land für genau dieses Vorhaben in einem Online-Artikel der BVZ scharf kritisiert. Dort kam auch SPÖ-Bürgermeister Reinhard Jud-Mund zu Wort, der sich vom ÖVP geführten Innenministerium vor „vollendete Tatsachen“ gestellt sah.

Abseits aller politischen Unstimmigkeiten ist die Lösung einfach, wie KURIER-Recherchen bei der Landespolizeidirektion ergaben.

"Keine Rede von Asylunterkunft"

„Die ehemalige Polizeiinspektion gehört dem Bund. Sie wurde adaptiert, um Flüchtlinge kurzfristig unterbringen zu können“, bestätigte Polizeisprecher Helmut Marban. Bis zu 40 Personen können dort Platz finden. Das passiere allerdings nur dann, wenn die Kapazitäten in Heiligenkreuz ausgeschöpft sein sollten.