Coronabedingt wird es heuer weder Vergnügungspark noch Festzelte geben. Auf der Messe gibt es aber neben 200 Ausstellern außerdem die Kleintierzucht-Ausstellung im Freigelände, Karussells für die kleinen Gäste oder landwirtschaftliche Geräte. Auch das Unterhaltungsprogramm ist bunt: Der traditionelle Seniorentag geht mit Schlagerstar Kurti Elsasser über die Bühne, ebenso wie die fixe Modenschau auf der Inform-Bühne, die beliebte Trickdogs-Show, Auftritte der Tanzschule Move und Ballonfahrten mit dem Ballonhotel Thaller.

Damit der Besuch auf der Inform nicht nur unvergesslich, sondern auch sicher wird, haben die Veranstalter ein umfassendes Präventionskonzept erarbeitet. „Für Spontanbesuche bietet sich in Zeiten wie diesen nichts mehr an als die 50. Inform. Das Corona-Testzentrum, also das BITZ, ist gleich in der Halle nebenan angesiedelt“, so Markus Tuider.