Braun Lockenhaus: Auch nach 100 Jahren wird auf Holz geklopft

Auch digitale Lösungen

Heute ist Braun Lockenhaus einer der größten Möbel-Komplettanbieter Österreichs. Das Produktportfolio findet etwa in Kongresszentren, in Hotellerie und Gastronomie, in kirchlichen Einrichtungen, in Sportstätten sowie im Pflegebereich Platz. „Unser Angebot geht so weit, dass wir auch digitale Lösungen anbieten“, sagt Joachims. Zu den Kunden zählen das 21er Haus, Schloss Esterhazy und das Kultur Kongress Zentrum in Eisenstadt, der Flughafen Wien, die Restaurants Fabios, Lugeck und Motto am Fluss sowie das Congress-Schladming. Auch in burgenländischen Haushalten sei das eine oder andere maßgefertigte Möbelstück zu finden.