Schwammerl-Saison: Der erste „Pilz-Schub“ ist da

Während das Pilz-Vorkommen im Sommer immer geringer werde, verschiebe sich die Saison weiter gegen Winter. Auch die südlichen Arten werden häufiger, sagt Koller. Ein Beispiel ist der Kaiserling. Der Pilz sei zwar schon immer in Pannoniens Wäldern anzutreffen, jetzt ist er aber häufiger zu sehen.

Auch der stark riechende Röhrling ist eine solche „südliche Art“. Von oben betrachtet sieht er dem Steinpilz sehr ähnlich. „Leider wissen die Leute das nicht und reißen ihn immer wieder aus.“ Koller rät, den Pilz im Zweifel mit einem Handspiegel von unten zu betrachten.

Wie Koller appelliert auch Greilhuber, nur jene Pilze zu sammeln, die man kennt. „Leider kommt es immer öfter vor, dass Pilze ausgerissen und weggeworfen werden“, sagt die Mykologin. Dabei erfüllen die Pilze wichtige ökologische Funktionen: „Jeder Pilz ist ein Dorado für Kleinstlebewesen.“ Zudem zersetzen sie organisches Material wie Holz oder Laub. Eine wichtige Funktion ist auch die Mykorrhiza: Baum und Pilz gehen eine Symbiose ein. Sie tauschen Nährstoffe aus. „Für die Wälder ist es enorm wichtig, dass die mykologische Artenvielfalt erhalten bleibt.“ Damit halten sie den Nährstoffkreislauf in Schwung.

Vom Sammeln der Pilze in großen Mengen raten die Experten aus genannten ökologischen Gründen ab. Auch wenn so mancher Pilz-Liebhaber seine Beute per Anhänger aus dem Wald schafft: Gesammelt werden darf nur in begrenzter Menge – andernfalls drohen empfindliche Strafen.