Schwammerlsuchen: Tipps für eine gelungene Saison

In Wien ist das Marktamt (MA 59) die zentrale Pilzberatungsstelle. Sammler können sich dort zu einer gratis Beratung oder Begutachtung melden (Naschmarkt, Eingang Marktamt gegenüber der U-Bahn-Station Kettenbrückengasse). So soll vermieden werden, dass Speisepilze mit ihren giftigen Doppelgängern verwechselt werden. Zur Verfügung steht die Beratungsstelle immer Montag von 7.30 bis 15 Uhr.

Jeden Montag und Mittwoch von 9 bis 12 Uhr gibt es auch in Graz die Möglichkeit einer Pilzberatung. Diese wird vom Gesundheitsamt der Stadt Graz durchgeführt (Lagergasse 132). Nähere Auskünfte gibt es unter der Nummer 0316 /872 3263.

In Linz gibt es im Neuen Rathaus eine Speisepilzberatung. Diese hat jeden Montag von 7.30 bis 9 Uhr geöffnet. In der Hauptsaison von September bis Ende Oktober ist die Stelle zusätzlich auch am Donnerstag von Experten besetzt. Zur Bestimmung sei es wichtig, die Pilze unversehrt und mit Stiel mitzubringen.

Auch die Pilzwanderungen der „Mykologischen Arbeitsgemeinschaft Linz“ helfen Erfahrung zu sammeln und sich beim nächsten Mal Zugreifen zu trauen. Alle Informationen erhalten Sie unter arge.mykologie@landesmuseum.at und hier.

Weitere Beratungsstellen sind hier abrufbar.