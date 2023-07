"Secrets of Paradise": Rätsel-Radeln im Südburgenland

Jetzt besteht der Tourismus im Burgenland natürlich aus mehr als nur einer Gemeinde oder dem Neusiedler See. Deshalb sind Initiativen in anderen Landesteilen, wie das am Donnerstag im Südburgenland präsentierte Projekt "Secrets of Paradise", umso wichtiger für die gesamte Entwicklung der Branche. Neue Angebote sind vor allem in den südlichen Bezirken wichtig – um die Attraktivität zu steigern und die Aufenthaltsdauer zu erhöhen.

Escape Rooms am Rad

Wobei, richtig neu ist das präsentierte Angebot ja nicht. Vielmehr erweitert es den ohnehin immer wichtiger werdenden E-Bike-Tourismus. Der Markenaufbau für das "E-Bike-Paradies" wurde im Südburgenland schon vor zehn Jahren begonnen. Vor einigen Jahren wurden die Bemühungen intensiviert, unter anderem durch Partnerschaften mit sieben Leader-Förderregionen in Norddeutschland.

➤ Mehr dazu hier: Downhill im flachen Burgenland? Und das sogar mit Muskelkater!