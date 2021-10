Pflegestation: Gefiederte Gäste beziehen neues Quartier in Rust

Vier „Winterstörche“ werden dem pannonischen Winter trotzen, sie bleiben als „Penthouse-Bewohner“ in Rust. Derweil wird alles für die Übersiedlung der Pflegestation vorbereitet.

35 Jahre lang haben Onkel und Tante des Storchenvereinsobmanns, Lydia und Rudi Karassowitsch, die Station betreut. Alters- und gesundheitsbedingt können sie die Einrichtung nicht mehr weiterführen, weshalb sie nun verlegt wird. In nobler Adresse quasi, in der Nähe des historischen Stadttores, mitten im Unesco-Welterbegebiet und in der Nähe von Storchenwiese und Aussichtsturm, werden die Tiere in den kommenden Wochen Quartier beziehen. Dazu wird ein bestehender Stall adaptiert. Zwei Kojen, in denen bei Bedarf verletzte Tiere versorgt werden können, werden installiert. Auch ein Zaun wird errichtet, der Füchse fernhalten soll. Betreut wird die Pflegestation ebenfalls von einem Mitglied der Familie Karassowitsch: Rudi Karassowitsch junior, Cousin des Obmanns, wird die neue Einrichtung leiten.

Die Umbauarbeiten schlagen sich mit einem fünfstelligen Eurobetrag zu Buche. Finanziert werden die Investitionen des Vereins zum Teil aus Benefizveranstaltungen. Am 22. Oktober gibt es die nächste. Im Ruster Seehof wird die Gruppe „A bissl Blues“ spielen. Auch ein Spendenaufruf wurde gestartet: Für 15 Euro pro Jahr kann man Mitglied im Verein werden. Wer spenden möchte, kann das hier tun: RAIBA Rust AT95 3301 2000 0191 1585, Kennwort „Pflegestation Storchenverein Rust“