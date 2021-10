Tourismusgeschäftsführer Martin Ochsenhofer versteht die Kritik nicht: „Wir sind für die gesamte Region mit 350 Betrieben zuständig und nicht für ein paar große Hotels.“ Keinen Kontakt zu den Betrieben will sich Ochsenhofer nicht vorwerfen lassen. „Ich war in den vergangenen 80 Tagen bei 40 Betrieben und wir hatten konstruktive Gespräche“. Die Burgenland-Card mit dem Bonusticket zu verknüpfen „tragen wir in den Verbänden mit und wollen das Angebot noch weiter ausbauen“, sagt Ochsenhofer.

Denn für kleinere Betriebe könnten die Angebote der Bonuskart wichtig sein. „Man muss diesem Produkt die Chance geben zu wachsen“, meint Ochsenhofer. In anderen Bundesländern funktionieren diese Karten bereits gut, meint der Touristiker. Es werde auch an grenzüberschreitenden Angeboten, für die Karte gearbeitet. „Generell haben wir noch sehr viel vor und arbeiten wirklich hart für die Betriebe“, sagt Ochsenhofer.