Burgenlands Tourismus-Chef sucht drei Häuptlinge

Offen ist hingegen noch, was mit dem Vermögen der bisherigen Verbände, wie zum Beispiel jenem in Neusiedl am See, der an den Freizeitbetrieben beteiligt ist, passieren wird. Aus dem Burgenland Tourismus heißt es, dass das Ziel der laufenden Gespräche sei, dass der jeweilige Verband keine Beteiligungen hält und diese an die Gemeinde oder an von ihr bestimmte Dritte übergehen sollen: „Bis Ende Juni muss und wird das erledigt sein.“