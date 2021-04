Nach Anzeige: Sperrstunde für Selbstbedienungsläden

Wettbewerb

Der Schutzverband gegen unlauteren Wettbewerb hat den Gemüsebauern Hans Goldenits aus Tadten im Nordburgenland angezeigt und ihm mit einer Klage gedroht. Er biete in seinen Hofläden und neun Selbstbedienungscontainern im Burgenland und in Niederösterreich auch Produkte von anderen Herstellern an. Dadurch fallen seine Shops ins Gewerberecht, er müsse sich deshalb an das Öffnungszeitengesetz halten. „Unser Fortbestand ist bedroht. Wenn es keine Änderung gibt, werden wir sicher zusperren müssen“, sagt Goldenits im KURIER-Gespräch. Seine Geschäftsidee sei auf die 24 Stunden Öffnungszeit angewiesen, rund ein Viertel des Geschäfts machte er in jener Zeit, in der er jetzt geschlossen haben muss. Er ortet einen Kahlschlag bei den bäuerlichen Direktvermarktern in ganz Österreich. Denn die wenigsten von ihnen hätten ausschließlich eigenen Produkte im Angebot, um am Markt bestehen zu können seien zusätzliche Produkte essenziell. Nicht einmal die Äpfel vom Nachbarbetrieb dürfen demnach verkauft werden.

„Die Gesetzeslage ist klipp und klar und anscheinend fehlt der politische Wille“, sagt Goldenits. Auch der Zeitpunkt, „da gerade Lebensmitteleinzelhändler auf die Schiene der Selbstbedienungsläden aufspringen“, ist für Goldenits nicht zufällig: „Bisher hatte die Bauern niemand auf dem Schirm.“ Rechtliche Schritte will der Landwirt nicht riskieren. Bei seinen Kollegen habe die Anzeige jedenfalls für Aufsehen gesorgt. „Bei mir läutet ständig das Telefon, weil sich so viele Kollegen melden“ sagt Goldenits. Mit einer Lösung rechnet er allerdings nicht.