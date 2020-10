Gusto auf Regionales: Zahl der Selbstbedienungs-Hofläden steigt

Mit seinem Konzept der Direktvermarktung war Hans Goldenits aus Tadten im Seewinkel einer der ersten im Burgenland, der diesen Weg einschlug. Es waren zunächst Beet- und Balkonblumen, die Goldenits in den 1990er-Jahren ab Hof anbot.

Anfangs sei er noch belächelt worden für sein Konzept. Doch unbeirrt startete Goldenits auch mit dem Direktverkauf von Gemüse.

Seit 2018 hat der Landwirt schrittweise seine „Hansag-Food-Container im Burgenland aufgestellt. An sieben Tagen die Woche können sich da die Kunden bei der frischen Ware selbst bedienen.



Mittlerweile betreibt Goldenits neun Selbstbedienungshofläden-Hofläden in den Bezirken Neusiedl am See, Eisenstadt und Mattersburg. Auch in Fischamend, Schwechat und Bruck an der Leitha (NÖ) ist er vertreten. Die Nachfrage steigt.

„Die Leute haben das Gefühl, sie kennen den Bauern, der hinter den Produkten steht“, erklärt Goldenits das Konzept. Nicht nur ein Video, das im Laden zu sehen ist, soll den Kunden den Werdegang von Obst und Gemüse in ihrem Einkaufskorb näherbringen.

„Ich bin für Fragen immer telefonisch erreichbar.“ Fünf bis sechs Mal pro Tag bekomme er Anrufe von Kunden, sagt Goldenits. „Und wenn sich einer vor Ort überzeugen will, wie unser Gemüse angebaut bzw. geerntet wird, kann er jederzeit am Feld vorbei kommen.“