Milch als "Königsdisziplin" der Direktvermarktung

VonRoland PittnerFrische Milch gibt es am Hof von Georg Amtmann seit Jahrzehnten. Der Milchbauer führt die Landwirtschaft in Oberschützen in vierter Generation und hat schon früh mit der Direktvermarktung von Milch begonnen. Vor Kurzem hat er nun einen Selbstbedienungsshop eröffnet und das Sortiment erweitert. Die Direktvermarktung von Milch, sei die „Königsdisziplin“. „Die Leute haben mich oft gefragt, wo sollen wir die Milch kaufen, um euch zu helfen. Viele Kunden hatten bisher gar nicht die Chance dazu“, sagt Amtmann. Jetzt hat die Familie viel Geld und Arbeit in die Milchverarbeitung investiert, die Produkte werden in einem Verkaufscontainer angeboten.