Burgenland plant Reduktion auf drei Tourismusverbände

Dachmarke als Antrieb

Neben schlagkräftigeren, also größeren Verbänden will Tunkel auch mehr Qualität in den burgenländischen Tourismus bringen. Als negatives Beispiel nannte er Gastronomiebetriebe an Radstrecken, die in der Hochsaison Ruhetag haben. „Unsere Gäste finden kilometerweit kein offenes Lokal.“ Vom August und auch vom Herbst erwarten sich sowohl er als auch sein Vorgänger Hannes Anton „ein Plus“.

Anton selbst ist ab sofort hauptverantwortlich für die Dachmarke Burgenland zuständig. Er will in dieser Funktion als „Antriebsrad alle Zahnräder – Tourismus, Kultur, Wirtschaft, Industrie, Lebensraum, biologische Produkte – zusammenführen und den Turbo für das Jubiläumsjahr 2021 zünden“.