Tourismus: 3 Verbände reichen, sagt die Wirtschaftskammer

"Zu viele Verbände"

„Gerade jetzt muss an der Tourismus-Grundstruktur im Land gearbeitet werden“, fordert Tury. Das passiert aktuell auch schon – allerdings weitgehend ohne Mitspracherecht für die Kammervertreter, wie man moniert. In die bevorstehenden Adaptierungen des Tourismusgesetzes sei man nicht eingebunden, so Tury.