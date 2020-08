Parndorf: Das Shopping-Mekka im Burgenland wächst weiter

„Gebaut wird außerdem vor dem Pannonia-Tower, wo unter anderem ein „Kentucky Fried Chicken“-Lokal geplant ist. Und wir haben ein weiteres Grundstück parzelliert, auf dem sich Kleinbetriebe ansiedeln können“, erzählt Kovacs. All das werde die Kommunalsteuer-Einnahmen in absehbarer Zeit auf 5 Millionen Euro steigen lassen.

Grünes Licht gab der Gemeinderat nun auch für die Umwidmung einer Pufferzone zwischen Neusiedl und Parndorf von Ackerland in Betriebsgebiet. „Ein Bieterkonsortium will dort ein Bürozentrum errichten“, so Kovacs. „Das heißt: wenig Verkehr und viele gute Arbeitsplätze, da kann man kaum Nein sagen.“ Für die rund 45.000 Quadratmeter neuen Betriebsgebietes muss die Gemeinde allerdings an anderer Stelle „Land der Natur zurückgeben“. Noch stehen dafür Flächen zur Verfügung.