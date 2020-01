Ladendiebe in Parndorf: Wie sich die Täter organisieren

Schuhe, Jacken, Schals und sogar Essbesteck: Zwei mutmaßliche Diebe sollen am Mittwoch in einem Outletcenter in Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) zugeschlagen haben.

Die beiden Männer (32 und 36 Jahre) sollen die Diebstahlsicherungen der Designerware entfernt haben, das Geschäft verließ das Duo dann ohne zu bezahlen.

Die Polizei fand mehrere Einkaufstaschen bei dem mutmaßlichen Diebesduo. Die Männer wurden angezeigt.