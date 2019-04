Warum Chinesen das Designer Outlet Parndorf stürmen

Für das laufende Geschäftsjahr zeige die Tendenz ganz klar, dass "wir vor einem sehr erfolgreichen Jahr stehen werden", so Schwann. Für eine Erweiterung des Standortes gebe es momentan keine Überlegungen. Für die Zukunft könne man aber nichts ausschließen. Investiert werden heuer 7,8 Mio. Euro, etwa in Shop-Redesign, aber auch in Infrastruktur wie E-Tankstellen oder Grünflächen.

1800 Mitarbeiter

Beschäftigt sind rund 1.800 Mitarbeiter, davon 56 Prozent aus Österreich. Schwann verwies heute auch auf die Bedeutung des Outlet-Centers für die Wirtschaft in der Region. Man sei größter privater Arbeitgeber im Burgenland. Ein nahes Hotel etwa werde auch von durchreisenden osteuropäischen Touristen genutzt, die auch einen Zwischenstopp zum Shoppen nutzten. Ein zweites Hotel sei in Bau.

Die McArthurGlen Group betreibt in Europa 24 Designer Outlets in neun Ländern auf 630.000 m2. In Österreich ist man auch noch mit einem Standort in Salzburg vertreten.