Nova Rock: Einsatzkräfte ziehen positive Bilanz

Das Nova Rock auf den Pannonia Fields in Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) ist in der Nacht auf Montag zu Ende gegangen. Nach und nach haben am Montag die letzten der insgesamt 225.000 Besucher das Festivalgelände verlassen und das große Aufräumen hat begonnen.

Nach starken Regenfällen zu Beginn am Donnerstag (der KURIER hat berichtet) und einer tiefen Schlamm- und Matschschicht habe es am Samstag und Sonntag „herrliche Festivaltage“ gegeben, schildert Nickelsdorfs Bürgermeister Gerhard Zapfl (SPÖ).

Auch wenn einiges an Müll übrig geblieben ist, so sei die Disziplin unter den Festivalteilnehmern, was die ordnungsgemäße Entsorgung betrifft, im Vergleich zu 2019 gestiegen, sagt Zapfl.