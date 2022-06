Wenn der Wind das Nova Rock vorm Versinken rettet

Eine Schlammwüste, soweit das Auge reicht. So der erste Eindruck am Freitagmorgen von den Pannonia Fields zu Nickelsdorf. Dazwischen stecken dreckverschmierte Behälter von am Vorabend genossenen Flüssigkeiten. So viel sei verraten: Wasserflaschen suchte man vergeblich.

Wasser gab es dafür die Nacht über in Hülle und Fülle. Zuerst als Tropfen vom Himmel, dann als braune, trübe Brühe auf den Weiten der Pannonia Fields. Die spannendste Frage des heutigen Tages für viele Festivalbesucher: Werde ich eine Dusche finden, aus der ich sauberer rauskomme als ich hinein gehe? Und: Habe ich noch etwas Trockenes zum Anziehen?