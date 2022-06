Nova Rock: Dreck, Gatsch und Rock 'n' Roll

Vorsicht, Wortwahl

Am Donnerstagnachmittag, zur vom Veranstalter empfohlenen Anreisestunde, hatte man also erstmal ganz viel Zeit für anthropologische Kleinststudien (Luxusautos, die sich am Stau vorbei- und dann knapp vor der Abfahrt in die Schlange hineindrängen, wecken übrigens im durchschnittlichen Rockfan – “Universum”-Stimme! - geradezu erstaunliche verbale Ausdruckskraft).

Denn die Parkplätze waren vom Regen derart aufgeweicht, dass nicht nur bei den Verkehrseinweisern (deren originelle Entscheidungen den nächsten Unterhaltungspunkt für die im Stau Stehenden boten) eine gewisse Ratlosigkeit herrschte, wo denn all die Autos hinsollten. Die Anreise verlief dementsprechend chaotisch.

Auf der Autobahn zu warten war mit der Weisheit des nächsten Tages aber jetzt auch nicht gar so schlimm. Denn im Vergleich zum Gelände selbst, das man im Auto sehnsuchtsvoll ersehnte und dann doch noch erreichte, scheint sogar der kinderverdreckte Innenraum des eigenen Autos wie glattgeleckt: Anhaltender Regen hatte die Pannonia Fields – ein wunderbar hochtrabender Name für die dortigen Felder - in einen Ort fast mythologischer Kraft verwandelt. Hier ließ man beim Eintritt kurz einmal alle Hoffnung fahren: Es gibt Schlamm, Baby!