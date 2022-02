Generation Corona verlernt, Livekonzerte zu lieben

Welche Konsequenzen sind das Ihrer Meinung nach?

Es ist noch nicht absehbar, welche das sein werden. Aber aus der Vergangenheit weiß man, dass der Musikgeschmack, den wir ein Leben lang haben, durch musikbezogene positive Erlebnisse in der Jugend geprägt wird. Und diese Erlebnisse sind bei Live-Konzerten sehr stark. In der Musiksoziologie unterscheiden wird drei Arten von Musik. Das erste ist die Umgangsmusik, das ist die Musik, die man selbst macht. Dabei ist dieses Erlebnis besonders stark. Das kommt selten vor, aber die, bei denen es vorkommt, sind dadurch extrem geprägt. Am anderen Ende des Spektrums ist die Übertragungsmusik, also das Hören über Internet, Spotify und andere Medien. Das hat man ständig und jeder kann es haben, aber der Eindruck ist relativ gering und nicht nachhaltig, weil das oft auch nebenbei mitläuft. Ein gutes Mittelding, das relativ viele Leute haben können, das aber in Sinne der musikalischen Sozialisierung recht starke Eindrücke hinterlässt, ist die Darbietungsmusik - also Festivals und Konzerte. Auf ein Festival zu gehen, ist geschmacksprägend, identitätsprägend und integrativ. Wenn junge Menschen das zwei Jahre lang nicht machen konnten, kann es sein, dass für diese Menschen die Musik nicht mehr die wichtige Rolle spielt, die sie für meine Generation gespielt hat.