Nova Rock geht mit großer Party ins Finale

Flüssigkeiten standen auch bei Airbourne im Zentrum, wobei die australischen AC/DC-Epigonen in erster Linie auf Schweiß und Bier setzten. Sänger und Gitarrist Joel O'Keeffe ließ sich beim Stampfer "Girls in Black" von einem Roadie auf den Schultern tragen, dabei immer noch Gitarre spielend, als das eigenwillige Duo umringt von etlichen Fotografen die jubelnden Reihen abschritt. Und natürlich wurde dabei auch eine Bierdose per Schlag auf den Kopf geöffnet und ins Publikum geworfen. Rock'n'Roll kann so einfach sein.

Es folgte die schwedische Metal-Band In Flames. Passend zum Wetter sollte Gentleman am Abend für Reggae-Vibes sorgen. Billy Talent und Five Finger Death Punch wurden als Headliner auf der Blue Stage erwartet. Musikalische Höhepunkte des Festivals waren Maneskin, Deichkind, Kraftklub und Muse. Placebo vertraten mit ihrem britisch unterkühlten, aber dichten Sound die Foo Fighters, deren Gastspiel eine Premiere am Nova Rock gewesen wäre.